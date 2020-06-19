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Полицейские в Петрозаводске помогли женщине со сломанным пальцем и получили благодарность

Новости. Общество
09:43, 20 Июня 2020
фото: МВД Карелии
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Жительница Пскова поблагодарила транспортных полицейских из Карелии за профессионализм и отзывчивость.

Как рассказали в МВД Карелии, 40-летняя жительница Пскова решила сделать сюрприз сестре, проживающей в карельской столице, и приехать к ней в гости. Она прибыла в Петрозаводск и, сойдя с поезда, увидела, что идет ремонт перрона. Пассажирка расстроилась, что ей предстояло идти в обход платформы, - у нее был сломан палец на ноге, ей было тяжело и больно передвигаться с сумками.

В тот день на железнодорожном вокзале в Петрозаводске несли службу полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Константин Тарасов и сержант полиции Яна Шагина.       

После отправления железнодорожного состава от станции они заметили, что одна из пассажирок оказалась в затруднительном положении, и предложили ей свою помощь. Женщина была приятно удивлена чутким отношением транспортных полицейских Карелии к пассажирам. Она с радостью откликнулась на их предложение. Полицейские помогли гостье города обойти перрон и донесли ее багаж до такси.

В благодарственном письме, которое жительница Пскова направила в адрес руководства, она отметила, что в транспортной полиции Карелии работают отзывчивые и неравнодушные к проблемам граждан сотрудники.

Приказом начальника Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте полицейским отдельной роты патрульно-постовой службы полиции старшему сержанту полиции Константину Тарасову и сержанту полиции Яне Шагиной объявлена благодарность за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям.

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