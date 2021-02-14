Полицейские в районе Карелии спасли от лютой смерти мужчину, лежавшего в снегу на обочине дороги

В Пудоже сотрудники патрульно-постовой службы спасли замерзавшего на улице молодого мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Третьего февраля сотрудники патрульно-постовой службы в Пудожском районе - старшина полиции Сергей Панезеров и старшина полиции Игорь Карпов, находясь на дежурстве, патрулировали улицы города на служебном автомобиле.

В разгар рабочего дня на обочине дороги вдали от жилых домов они заметили лежавшего на снегу молодого мужчину, который замерз и уже с трудом двигался, так как на улице был сильный мороз и снегопад.

Полицейские оказали 30-летнему пострадавшему первую помощь, а затем незамедлительно доставили его в районную больницу. Сейчас его жизнь уже вне опасности.

На счету одного из них это уже не первый героический поступок. В начале апреля прошлого года Игорь Карпов спас пожилого мужчину, который провалился под лед на снегоходе.