Полицейские в районе Карелии узнали, куда пропадает форель из садков в частной фирме

В Прионежском районе в частной форелеводческой фирме стала пропадать рыба из садков, расследованием занялась полиция, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в отдел полиции по Прионежскому району поступила информация о том, что кто-то периодически крадет форель из садков, принадлежащих частной фирме, занимающейся ее разведением. В ходе проверки она подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников организации, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями подозреваемого, превысил 10 тысяч рублей.

В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.