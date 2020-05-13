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Полицейских хотят наделить правом вскрывать автомобили

Новости. Общество
21:05, 13 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон "О полиции", пишет издание "РИА Новости".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
 
В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяина машины, согласно документу, должны оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом подчеркивается, что в отсутствие владельца полиция должна обеспечить сохранность транспортного средства.

"Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи", – добавляется в документе.
 
Кроме того, проект предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Одновременно в границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется, полиция будет наделена правом не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка.

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".

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Комментарии

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кир
2020-05-13 21:19:21
Важнее разрешить открывать огонь на поражение.
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