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Полицейских и чиновниц реже других выбирают в жены в России

Новости. Общество
00:10, 23 Мая 2022
фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Новости партнеров

Российские мужчины и женщины не хотят жениться или выходить замуж за сотрудников силовых ведомств.

Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые приводит РБК.

Согласно опросу, на сотруднице полиции никогда не женился бы каждый седьмой мужчина (14%). Замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства не вышла бы каждая десятая женщина (10%).

Кроме того, мужчины не хотят видеть в своих женах чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), медработниц и педагогов (6%). Еще 4% опрошенных никогда не вступили бы в брак с продавщицей. Женщины же не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

При том что большая часть мужчин и женщин не обращают внимание на профессию при выборе партнера (21 и 19% соответственно), они могут одобрять или не одобрять его профессию уже в браке.

Мужьям чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Однако их не устраивает такая ситуация, когда жена работает продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей. Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.

Женщины больше всего одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.

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