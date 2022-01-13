Полицейских в Карелии поблагодарили за доброе, сердечное отношение к людям и профессионализм

В адрес сотрудников полиции Пудожского района поступила благодарность за оперативное раскрытие кражи.

Как сообщили в МВД Карелии, автор письма, жительница одного из поселков Пудожского района, узнала, что у её близкого родственника украли мобильный телефон. Она обратилась в полицию, и кражей занялась следственно-оперативная группа. Полицейские за несколько часов раскрыли преступление и установили личность подозреваемого.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции Пудожского района за оперативную и добросовестную работу, за доброе и сердечное отношение к жителям района, — говорится в письме. — Благодаря грамотным действиям сотрудника уголовного розыска, участкового уполномоченного полиции, а также дознавателя, личность виновного была установлена в минимально короткий срок».

Напомним, за время новогодних праздниках полицейские пришли на помощь попавшим в беду жителям Карелии.