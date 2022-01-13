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Полицейских в Карелии поблагодарили за доброе, сердечное отношение к людям и профессионализм

Новости. Криминал
17:20, 14 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

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В адрес сотрудников полиции Пудожского района поступила благодарность за оперативное раскрытие кражи.

Как сообщили в МВД Карелии, автор письма, жительница одного из поселков Пудожского района, узнала, что у её близкого родственника украли мобильный телефон. Она обратилась в полицию, и кражей занялась следственно-оперативная группа. Полицейские за несколько часов раскрыли преступление и установили личность подозреваемого.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции Пудожского района за оперативную и добросовестную работу, за доброе и сердечное отношение к жителям района, — говорится в письме. — Благодаря грамотным действиям сотрудника уголовного розыска, участкового уполномоченного  полиции, а также дознавателя, личность виновного была установлена в минимально короткий срок».

Напомним, за время новогодних праздниках полицейские пришли на помощь попавшим в беду жителям Карелии.

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