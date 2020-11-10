Полицейских в Карелии в честь профессионального праздника наградили за высокие результаты

Сотрудников полиции Карелии поощрили ведомственными наградами по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечался 10 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

"Ряд сотрудников полиции по случаю профессионального праздника поощрены ведомственными наградами за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности", - говорится в сообщении.

Глава карельского МВД генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев поздравил личный состав и поблагодарил за службу в режиме видеосвязи.

В честь праздничной даты прошли торжественные мероприятия у воинского мемориала на станции Орзега, установленного в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших в 1941 году при обороне Петрозаводска.

Также состоялась церемония возложения цветов и к памятнику стражам порядка, погибшим при исполнении служебного долга, который находится у здания министерства внутренних дел по Республике Карелия.