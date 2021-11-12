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Полицейский Дед Мороз ведет поздравительный марафон в Петрозаводске

Новости. Общество
11:55, 28 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Госавтоинспекция карельской столицы рассказала о праздничной акции с участием полицейского, который стал Дедом Морозом.

На улицы Петрозаводска вышел Дед Мороз-полицейский. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

«Сегодня утром Борис Патрашкин в костюме Полицейского Деда Мороза с юными инспекторами движения школы № 29 дарили новогоднее настроение и подарки петрозаводчанам», — информирует паблик ГИБДД карельской столицы.

Акция «Снежинка безопасности» прошла на бульваре Победы. Ее участники напоминали пешеходам о правилах безопасности при переходе дороги, дарили световозвращающие элементы, изготовленные своими руками, желали безопасных каникул и отличного настроения, рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске полицейский Дед Мороз приехал к трехлетнему малышу на патрульной машине.

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Комментарии

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Вася
2021-12-28 12:13:19
- это был тяжелый год...виновата "пандемия"...как он надоел.
Tеатральный критик
2021-12-28 12:05:48
Щас либерда начнет про бумажные стаканчики
Гость
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