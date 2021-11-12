Полицейский Дед Мороз ведет поздравительный марафон в Петрозаводске

Госавтоинспекция карельской столицы рассказала о праздничной акции с участием полицейского, который стал Дедом Морозом.

На улицы Петрозаводска вышел Дед Мороз-полицейский. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

«Сегодня утром Борис Патрашкин в костюме Полицейского Деда Мороза с юными инспекторами движения школы № 29 дарили новогоднее настроение и подарки петрозаводчанам», — информирует паблик ГИБДД карельской столицы.

Акция «Снежинка безопасности» прошла на бульваре Победы. Ее участники напоминали пешеходам о правилах безопасности при переходе дороги, дарили световозвращающие элементы, изготовленные своими руками, желали безопасных каникул и отличного настроения, рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске полицейский Дед Мороз приехал к трехлетнему малышу на патрульной машине.