Полицейский из Карелии претендует на победу во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Жителям республики предлагают поддержать земляка в финальном этапе Всероссийского конкурса.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня, 1 ноября, стартовал финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». Республику Карелия на нём представляет участковый уполномоченный полиции из Петрозаводска Андрей Гайлюнас, победивший в онлайн-голосовании на региональном этапе.

До 10 ноября авторизированные пользователи соцсетей на портале издательского дома «Комсомольская правда» выберут победителя конкурса МВД России. Результаты онлайн-голосования будут выявлены при помощи специальной формулы, учитывающей численностью населения региона, который представляет участник.

С анкетой каждого участника можно ознакомиться в специальном разделе под названием «Личное дело». Так, об Андрее Гражвидовиче можно узнать, что в органах внутренних дел он служит уже 14 лет, в текущем году им раскрыто 11 преступлений, а на обслуживаемой им территории фиксируется снижение числа преступлений и правонарушений.