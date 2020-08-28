Полицейский в Карелии обокрал пьяного прохожего

Бывшего сотрудника органа внутренних дел в Питкярантском районе осудили.

Как сообщается на сайте Питкярантского городского суда, 30 декабря 2019 года работник ППС обнаружил на улице пьяного прохожего и доставил его в медучреждения для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудник МВД получил свободный доступ к банковской карте и мобильному телефону задержанного. А после перевел себе на депозит 13 тысяч рублей, которые ему не принадлежали.

Суд оштрафовал сотрудника полиции на 110 тысяч рублей, а также обязал вернуть пострадавшему деньги.