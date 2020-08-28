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Полицейский в Карелии обокрал пьяного прохожего

Новости. Криминал
16:17, 28 Августа 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Бывшего сотрудника органа внутренних дел в Питкярантском районе осудили.

Как сообщается на сайте Питкярантского городского суда,  30 декабря 2019 года работник ППС обнаружил на улице пьяного прохожего и доставил его в медучреждения для  прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 

Сотрудник МВД получил свободный доступ к банковской карте и мобильному телефону задержанного. А после перевел себе на депозит 13 тысяч рублей, которые ему не принадлежали.

Суд оштрафовал сотрудника полиции на 110 тысяч рублей, а также обязал вернуть пострадавшему деньги.

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Комментарии

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Off
2020-08-28 19:31:51
Вот ,если прохожий обворвал пьяного полицейского , была бы сенсация ..а так обычное дело . А вообще ,его деянияе тянет на уголовную статью и если бы на его месте был обычный гражданин , то загремел бы в места отдаленные .
кир
2020-08-28 18:11:22
Оставили на службе? Кошмар! Впрочем, в вороватой стране мало ментов привлекают к уголовной ответственности за взятки. :)
Саныч
2020-08-28 19:23:51
кир, уже бывший (см. заголовок).
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