Полицейский в Карелии получил удар в лицо, когда вмешался в семейный скандал

Суд Костомукши вынес приговор мужчине, который сначала угрожал своей жене, а потом ударил полицейского, пытавшегося унять дебошира.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года сотрудники полиции прибыли по вызову женщины на семейный скандал. Хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке подъезда, вел себя агрессивно, угрожал своей супруге применением физической силы. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия подсудимый не реагировал и нанес кулаком удар в лицо полицейскому.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 35 тысяч рублей.