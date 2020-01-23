Полицейскому Петрозаводска, спасшему детей на пожаре, вручили медаль "За смелость"

Министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев на расширенном заседании коллегии МВД вручил награды отличившимся сотрудникам.

В Петрозаводске 23 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Республике Карелия. В нем приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, его заместитель по работе с правоохранительными органами - Александр Пшеницын, главный Федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин.

Традиционно на коллегии также присутствовали руководители региональных органов власти: председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас, прокурор республики Карен Габриелян, начальник УФСБ России по Республике Карелия Александр Барышев, руководитель СУ СК России по Республике Карелия Евгений Швец, начальник управления Росгвардии по Республике Карелия Николай Путилин.

Министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев сообщил о результатах работы ведомства. Торжественная часть мероприятия была открыта вручением наград от имени главы Республики Карелия.

Обладателем медали МВД России "За смелость во имя спасения" стал старший лейтенант полиции Александр Индин.

Именно Александр декабрьской ночью в 2018 году, находясь на службе, проезжал мимо частного сектора в микрорайоне Кукковка. Вдруг увидел клубы дыма, а за поворотом обнаружил, что горит крыша двухэтажного дома. Без промедления полицейский бросился к дому, стал стучать в окна и двери. Он старался как можно скорее разбудить людей, возможно, находившихся внутри.

На шум никто не отзывался, а дверь внутрь была открыта. Несмотря на сильное задымление и плохую видимость, оперуполномоченный прошел в дом, и обнаружил там троих спящих граждан – двух несовершеннолетних и одного возрастного мужчину. Разбудив, он оперативно вывел их на улицу, сориентировал в происходящей ситуации, попросил открыть ворота для проезда пожарной техники. К этому моменту старший лейтенант уже знал, что в службе «01» принят вызов о возгорании.

Подоспел пожарный расчет, началось тушение пожара. А полицейский отправился далее, не считая особенным тот факт, что только что спас от смерти трех человек.