Полиции Петрозаводска требуется помощь в поиске подозреваемого (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска собирают информацию о молодом человеке, подозреваемом в преступлении против личности.

Сотрудники отдела полиции № 3 по Петрозаводску разыскивают Лилликова Артёма Сергеевича, 2004 года рождения, который обвиняется в преступлении против личности и скрывается от суда.

Всех, кто располагает значимыми сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать по номеру телефона 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.