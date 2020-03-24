Полиция ищет тех, кто знает мужчину в шарфе с надписью "Россия", погибшего под поездом в Карелии

В Петрозаводске сотрудники транспортной полиции устанавливают личность мужчины, который погиб под поездом на перегоне станций Пяжиева Сельга – Деревянка.

Ранее транспортная прокуратура сообщала, что 23 марта в 4.40 на 368 км перегоне станций Пяжиева Сельга - Деревянка под поездом погиб мужчина.

Установлено, что машинист пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт–Петербург" принял всевозможные меры к предотвращению столкновения. Увидев человека, идущего вдоль железнодорожного полотна, он немедленно применил экстренное торможение с подачей звуковых сигналов, но избежать наезда не удалось. В результате полученных травм мужчина погиб на месте".

Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливается личность погибшего гражданина.

Его приметы: на вид около 40-50 лет, рост примерно 160-170 см. Был одет в пуховик черного цвета, кофту синего цвета, шарф черно-желтый с надписью "Россия", джинсы синего цвета, рабочие ботинки черного цвета.

Транспортные полицейские обращаются с просьбой ко всем гражданам! Если кому-то известны сведения о личности травмированного мужчины, просьба сообщить об этом по телефону: 8(8142) 71-43-69 или обратиться в по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, 39а.