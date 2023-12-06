Полиция изъяла у жителя Прионежья три банки с сыпучим веществом, винтовку и патроны

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в надзорный орган.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Его обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Как рассказали в источнике, у сотрудников полиции появилась информация о том, что житель Прионежского района может быть причастен к незаконному обороту оружия. В ходе обследования его жилища оперативники обнаружили и изъяли три банки с сыпучим веществом, винтовку и четыре патрона. В дальнейшем экспертиза показала, что в банках находится порох, а оружие и боеприпасы изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы.

В ходе следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и полностью признал вину. Он рассказал, что оружие, боеприпасы и порох достались ему от покойного тестя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в надзорный орган. Дальнейшая судьба обвиняемого зависит от решения суда.