Полиция Карелии ищет мужчину, скрывшегося от суда

Житель Костомукши может находиться в Ленобласти, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Олонецкому району устанавливается местонахождение скрывшегося от суда 28-летнего Константина Б., жителя Костомукши. По сведениям полиции, он может находиться на территории Ленинградской области.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать сведения по номерам телефонов: +7921-225-54-16 или +7960-212-22-61, а также в ОМВД России по Олонецкому району: 8(814-36)4-14-18.



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