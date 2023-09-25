Полиция Карелии ищет поджигателей лесозавода и за информацию предлагает полмиллиона

За информацию о причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе Карелии в полиции предлагают полмиллиона рублей, конфиденциальность гарантируется.

По информации правоохранителей, в ночь на 23 ноября 2019 года неизвестные подожгли лесозавод и скрылись с места преступления. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии разыскивает лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе. Его строительство шло в рамках федеральной целевой программы.

Полиция просит граждан на условиях конфиденциальности помочь в раскрытии преступления, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по номерам телефонов: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 (8142) 715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая будет способствовать раскрытию преступления, предлагают вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что МВД Карелии ведет розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы.