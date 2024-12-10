Полиция Карелии ищет женщину, которая попала на видеозапись

Полиции нужны информаторы на основе конфиденциальности.

Сотрудники полиции Кондопожского района устанавливают личность и местонахождение женщины, которая попала на видеозапись.

Как уточнили в МВД Карелии, женщина может быть осведомлена об обстоятельствах совершенного преступления.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемой, сообщить информацию по номерам телефонов: 8 814 512 09 13 или 8 953 544 2769.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.