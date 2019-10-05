Полиция Карелии поздравила работников уголовного розыска

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Пятого октября отмечается профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска России.
Пятого октября 1918 года НКВД РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск. Уголовный сыск существовал ещё в Российской империи.
В полиции Карелии поздравили сотрудников с профессиональным праздником.
"Пусть не по правилам игра... Пусть завтра будет круче, чем вчера...Прорвутся наши опера! А мы пожелаем им, их семьям и, конечно, ветеранам УРа не только ни пуха, ни пера. Но и энергии, стойкости, здоровья, гармонии во всем и постоянного неизменного успеха!", - сообщает паблик "МВД по Республике Карелия"
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