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Новости. Общество
14:08, 10 Ноября 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Полиция Карелии проверит, где торгуют смертью

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На территории Карелии 11 ноября стартует второй этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" и второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России", сообщили в МВД республики.

Предпринимаемые меры направлены на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Одной из целей является повышение правовой осведомленности о сфере незаконного оборота наркотиков, в частности об уголовной ответственности за наркопреступления.

В ходе проведения встреч и бесед с молодежью сотрудники полиции расскажут о вреде употребления наркотических средств.
По всем известным фактам употребления, распространения и хранения наркотиков необходимо сообщать по телефонам: 8(8142)715-420 или 102,112.

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