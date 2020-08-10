Полиция Карелии разыскивает мужчину, пропавшего более двух недель назад

Мужчина ушел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение 46-летнего Алексея Я., который 26 июля ушел из дома.
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Приметы: рост 160 сантиметров, полного телосложения, европейский тип лица, глаза голубые, волосы светло-русые.
Был одет в футболку, темные спортивные штаны и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7-953-534-25-72,(88142) 73-92-40 или 02 (102).
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