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Полиция Карелии разыскивает мужчину, пропавшего более двух недель назад

Новости. Происшествия
09:33, 11 Августа 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Мужчина ушел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение 46-летнего Алексея Я., который 26 июля ушел из дома.

© МВД Карелии

Приметы: рост 160 сантиметров, полного телосложения, европейский тип лица, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в футболку, темные спортивные штаны и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7-953-534-25-72,(88142) 73-92-40 или 02 (102).

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