Полиция начала проверку по факту погрома подростками торгового центра в городе горняков в Карелии

Предприниматели, чьи торговые точки в Костомукше пострадали от малолетних вандалов, обратились за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что подростки бесчинствуют в Костомукше: бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар.

В ночь с 27 на 28 января несовершеннолетние вандалы разгромили несколько секций с товаром в торговом центре "Славяне".

"У одного из предпринимателей сработала на движение камера, установленная в торговых рядах. Он увидел, что прямо сейчас громят одну из секций ТЦ, вызвал полицию и отправился на место происшествия. По словам сотрудников, полицейские приехали через полчаса, еще какое-то время пытались попасть внутрь здания. Подростков поймали, они все еще находились в одной из секций; в рюкзаках, по словам очевидцев, находились разные товары, в частности, часы", - сообщает "64 Параллель".

В МВД Карелии "Столице на Онего" рассказали, что от предпринимателей, чьи торговые точки пострадали от рук вандалов, поступило заявление.

"Причастность трех несовершеннолетних к погрому в торговом центре устанавливается, - сообщили в МВД Карелии. – Все трое подростков состоят на учете по делам несовершеннолетних. По факту случившегося проводится проверка".