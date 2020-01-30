890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Штраф – лопатой по стеклу
Сегодня 09:05
Коронавирус подобрался к границам Карелии 3
Сегодня 11:29
Власти и ГИБДД снизят интенсивность движения на трех перекрестках Петрозаводска 5
Сегодня 11:33
Нарушения требований безопасности выявлены в аэропорту "Петрозаводск" 5
Сегодня 09:11

Полиция начала проверку по факту погрома подростками торгового центра в городе горняков в Карелии

Новости. Происшествия
16:00, 30 Января 2020
фото: © 64parallel.ru
Загрузка...

Предприниматели, чьи торговые точки в Костомукше пострадали от малолетних вандалов, обратились за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что подростки бесчинствуют в Костомукше: бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар.
В ночь с 27 на 28 января несовершеннолетние вандалы разгромили несколько секций с товаром в торговом центре "Славяне".

"У одного из предпринимателей сработала на движение камера, установленная в торговых рядах. Он увидел, что прямо сейчас громят одну из секций ТЦ, вызвал полицию и отправился на место происшествия. По словам сотрудников, полицейские приехали через полчаса, еще какое-то время пытались попасть внутрь здания. Подростков поймали, они все еще находились в одной из секций; в рюкзаках, по словам очевидцев, находились разные товары, в частности, часы", - сообщает "64 Параллель".

В МВД Карелии "Столице на Онего" рассказали, что от предпринимателей, чьи торговые точки пострадали от рук вандалов, поступило заявление.

"Причастность трех несовершеннолетних к погрому в торговом центре устанавливается, - сообщили в МВД Карелии. – Все трое подростков состоят на учете по делам несовершеннолетних. По факту случившегося проводится проверка".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 15:20
Обществоведение
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
Исполняющая обязанности главного врача Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Наталья Алонцева рассказала о грядущих изменениях в штатном расписании учреждения.
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
Сегодня 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 4
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Штраф – лопатой по стеклу
Сегодня 09:05
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»