Полиция начала проверку после ДТП в Карелии со школьным автобусом

По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло утром 29 августа в Лахденпохском районе.

Правоохранители пояснили, что будет назначена автотехническая экспертиза. Автобус марки ПАЗ был новым, не исключается техническая неисправность, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 9.40 на 4 км автодороги Вялимяки - Костамоярви.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 учителей. Пострадали 5 человек. Сведения о пострадавших и характер травм уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.