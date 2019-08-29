Школьный автобус с 13 учителями перевернулся в Карелии, есть пострадавшие

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ДТП произошло утром 29 августа в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, на 4 км автодороги Вялимяки - Костамоярви в 9.40 перевернулся школьный автобус.
67-летний водитель автобуса допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, детей среди пассажиров не было. По имеющейся информации, пострадали 5 человек. Сведения о пострадавших и характер травм уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.
Автобус принадлежит Элисенваарской средней образовательной школе, он перевозил 13 учителей из деревни Элисенваара в город Лахденпохья, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на ГИБДД РФ.
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