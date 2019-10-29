Полиция нашла мужчину, угнавшего такси в Петрозаводске (ВИДЕО)

В полицию с заявлениями о попытках угона обратились два горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 15 октября неизвестный проник в салон автомобиля в микрорайоне Октябрьский, изъял провода и попытался угнать ее, но не смог.

Через несколько дней в полицию поступило еще одно сообщение об угоне в той же части города. Водитель такси рассказал, что ночью молодой человек неожиданно выбежал на проезжую часть, создав аварийно-опасную ситуацию. Таксист вышел из машины, а пешеход сел за руль его авто и уехал, оставив на дороге растерявшегося заявителя. Ущерб был причинен организации-перевозчику. Вскоре угнанная машина с механическими повреждениями была обнаружена брошенной неподалеку от места преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний петрозаводчанин, который признался в обоих преступлениях и рассказал об обстоятельствах.



В один из дней он проник в отечественный автомобиль, где вместе с другом некоторое время распивал спиртное. Затем подозреваемому захотелось прокатиться, и он попытался завести двигатель авто, но эти попытки ни к чему не привели. А через несколько дней случилась конфликтная ситуация на дороге с водителем такси. На этот раз юноша воспользовался тем, что водитель потерял бдительность, и сумел недалеко прокатиться на чужой машине.

Возбуждены уголовные дела.