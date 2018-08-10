Полиция объявила в розыск мужчину, сбежавшего из больницы в Петрозаводске

Уроженец Суоярвского района разыскивается после "побега" из Республиканской больницы, сообщает МВД Карелии.

"Отделом уголовного розыска разыскивается без вести пропавший уроженец Суоярвского района Николай З.", - говорится в сообщении.

В пятницу он самовольно покинул Республиканскую больницу имени Баранова в Петрозаводске и до настоящего времени не вернулся. Отмечается, что у мужчины затруднена речь, и он плохо ориентируется на местности.

На вид 60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные короткие с сединой, лицо круглое, небольшая борода.

Был одет в брюки темного цвета, футболку серого цвета, кроссовки синего цвета. Документов при себе не имеет.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по телелефонам:75-50-00, 89114018356 или 02.