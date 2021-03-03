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Полиция опубликовала видео с подозреваемыми в кражах в торговом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Криминал
08:20, 04 Марта 2021
фото: МВД Карелии
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Органы внутренних дел Петрозаводска обратилась к жителям города с просьбой помочь опознать подозреваемых в кражах в одном из торговых центров.

МВД Карелии опубликовало на своей странице Вконтакте видеозапись, на которой запечатлены предполагаемые участники преступления.

"Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личности граждан, запечатленных на видеозаписи. По данным полиции, они могут быть причастны к совершению хищений в одном из торговых центров города. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, просят сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7911-422-73-32", - сообщили в МВД.

 

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