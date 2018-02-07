Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в краже

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Двое мужчин "отличились" в конце прошлого года на Кукковке.
Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска ОП №2 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются двое граждан, возможно, причастных к краже. Преступление было совершено в декабре прошлого года в микрорайоне Кукковка.
Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: 8 (953) 526-73-12, 8 (906) 209-60-90 или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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