Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке

Ранее объявленный в розыск молодой человек, который с другом вытащил пассажира из автобуса и избил его, найден и привлечен к ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 17 ноября в полицию Петрозаводска поступило заявление от горожанина - неизвестный причинил ему телесные повреждения. Выяснилось, что петрозаводчанин ехал в маршрутном автобусе, среди пассажиров которого были двое мужчин. Они вели себя вызывающе, по видимым признакам, находились в состоянии опьянения. Заявитель сделал им замечание, после чего произошел словесный конфликт. На улице Шотмана автобус остановился, и тогда один из этих граждан вытащил потерпевшего на улицу, где нанес ему телесные повреждения.

В течение двух суток полицейские установили подозреваемого - 29-летнего петрозаводчанина. Он был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. В настоящее время гражданин по решению суда привлечен к административной ответственности. За отказ от медицинского освидетельствования, что предусмотрено статье 6.9 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении фигуранта.

Ранее полиция опубликовала видео, на котором был запечатлен омент ссоры пассажиров.