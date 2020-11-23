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Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке

Новости. Происшествия
17:05, 24 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Ранее объявленный в розыск молодой человек, который с другом вытащил пассажира из автобуса и избил его, найден и привлечен к ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 17 ноября в полицию Петрозаводска поступило заявление от горожанина - неизвестный причинил ему телесные повреждения. Выяснилось, что петрозаводчанин ехал в маршрутном автобусе, среди пассажиров которого были двое мужчин. Они вели себя вызывающе, по видимым признакам, находились в состоянии опьянения. Заявитель сделал им замечание, после чего произошел словесный конфликт. На улице Шотмана автобус остановился, и тогда один из этих граждан вытащил потерпевшего на улицу, где нанес ему телесные повреждения.

В течение двух суток полицейские установили подозреваемого - 29-летнего петрозаводчанина. Он был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. В настоящее время гражданин по решению суда привлечен к административной ответственности. За отказ от медицинского освидетельствования, что предусмотрено статье 6.9 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении фигуранта.

Ранее полиция опубликовала видео, на котором был запечатлен омент ссоры пассажиров.

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Комментарии

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drug
2020-11-24 17:29:03
А можно данные арестанта в студию.
Гость
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