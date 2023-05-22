Полиция Петрозаводска ищет автора рекламы наркотиков на фасадах домов

Молодой человек разрисовывал стены зданий на Зареке рекламными надписями незаконных интернет-магазинов, сообщили в МВД республики.
Сотрудники полиции карельской столицы разыскивают молодого человека, которы попал в объектив камер видеонаблюдения.
Его подозревают в том, что он изрисовывал фасады зданий рекламой интернет-магазинов, распространяющих наркотики.
Всех, кто знает этого человека, а также, где его искать, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 999-094-51-25, 8 (814-2) 715-327 или 02 (с мобильного -102).
Конфиденциальность гарантируется. Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Ключевой подростки изуродовали надписями крыльцо магазина и баннер.
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