Полиция Петрозаводска ищет автора рекламы наркотиков на фасадах домов

Молодой человек разрисовывал стены зданий на Зареке рекламными надписями незаконных интернет-магазинов, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции карельской столицы разыскивают молодого человека, которы попал в объектив камер видеонаблюдения.



Его подозревают в том, что он изрисовывал фасады зданий рекламой интернет-магазинов, распространяющих наркотики.

Всех, кто знает этого человека, а также, где его искать, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 999-094-51-25, 8 (814-2) 715-327 или 02 (с мобильного -102).



Конфиденциальность гарантируется. Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Ключевой подростки изуродовали надписями крыльцо магазина и баннер.