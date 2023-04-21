Полиция Петрозаводска ищет мужчину в цветной футболке, пропавшего 6 июля

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают Александра Александровича З. 1984 года рождения.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Александра Александровича З. 1984 года рождения. Он пропал 6 июля 2023 года.

На вид ему 40 лет, рост 180 сантиметров, мужчина среднего телосложения. Был одет в футболку черного цвета с рисунком розового цвета, как на фото.

Всех, кто знает, где искать пропавшего, полиция просит поделиться этими сведениями по телефонам: 8 911-402-49-26, 8 (814-2) 739-154.