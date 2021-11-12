Полиция Петрозаводска ищет мужчину, возможно, 2 года ведущего асоциальный образ жизни (ФОТО)

Пропавший без вести мужчина два с половиной года не выходит на связь с родственниками — полиция предполагает, что он может находиться среди асоциальных личностей.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Леонида Владимировича Ф., 1972 года рождения.

Последний раз выходил на связь с родственниками в апреле 2019 года. Как уточнили в полиции, мужчина может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

На вид около 50 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Всех, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 409 26 96 или 02 (с мобильного — 102).