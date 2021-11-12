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Полиция Петрозаводска ищет мужчину, возможно, 2 года ведущего асоциальный образ жизни (ФОТО)

Новости. Общество
13:20, 13 Ноября 2021
фото: МВД по Республике Карелия

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Пропавший без вести мужчина два с половиной года не выходит на связь с родственниками — полиция предполагает, что он может находиться среди асоциальных личностей.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Леонида Владимировича Ф., 1972 года рождения.

Последний раз выходил на связь с родственниками в апреле 2019 года. Как уточнили в полиции, мужчина может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

На вид около 50 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Всех, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 409 26 96 или 02 (с мобильного — 102).

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Комментарии

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горский еврей
2021-11-13 13:59:17
Скорее всего этому человеку Ф.лучше в этой среде. Среде которую вы называете ассоциальной. Среди них встречаются очень хорошие и добрые люди,с непростыми судьбами. Вот например ,неординарная личность с Ключевой.На улице Кемская, жил такой дядя Федя-хоккеист.Он был огромным детиной: он брал свободно в руку трёхлитровую банку портвейна «Анапа» и запросто выливал его в свой безразмерный рот. Рот его был без единого зуба из-за неоднократных заметаний в него шайб во времена, когда он серьёзно занимался спортом в хоккейном обществе «Буревестник». По квартире дядя Федя ходил в конькобежных ботинках без полозьев, чтобы было удобней передвигаться. Остальная обувь была давно продана и пропита. Телевизора и радио в апартаментах дяди Феди не было по той же причине, по какой не было и обуви. Единственное, что радовало глаз, была гитара, висевшая на стене. На деке, был выжжен паяльником профиль известного барда Юрия Визбора. Перед отходом ко сну, дядя Федя подкладывал под голову клюшку, подписанную Теему Селяне (нападающим финской сборной по хоккею), подаренную ему на одной из товарищеских встреч. Надо отметить, что дядя Федя был, уважаем среди соседей за умение классно делать рябиновую брагу.
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