Полиция Петрозаводска объявила в розыск пропавшую женщину

Правоохранительные органы Петрозаводска приступили к розыску женщины, которая два дня назад ушла из дома и пропала без вести.

Об этом сообщается в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

«Разыскивается без вести пропавшая Лещенко Татьяна Викторовна 1974 г. р., которая ночью с 12 на 13 июня ушла из дома по улице Калинина 44 и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: на вид 40-45 лет, каштановые волосы с красным отливом по плечи, рост около 160 см, худощавое телосложение, слегка прихрамывает. Была одета в серую толстовку на замке и брюки цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 24-00 12 июня, полиция просит срочно сообщить по телефону: +7-953-549-69-78