Полиция Петрозаводска опубликовала видео с женщиной в нарядной одежде — она под подозрением (ВИДЕО)

Правоохранительные органы Петрозаводска пытаются установить личность женщины, подозреваемой в краже из торгового центра.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
На официальном сайте ведомства размещено видео посетительницы в нарядной одежде.
«Она может быть причастна к совершению имущественного преступления», - говорится в сообщении МВД.
Граждан, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 921 018 09 05 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.
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