Полиция Петрозаводска опубликовала видео с женщиной в нарядной одежде — она под подозрением (ВИДЕО)

Правоохранительные органы Петрозаводска пытаются установить личность женщины, подозреваемой в краже из торгового центра.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

На официальном сайте ведомства размещено видео посетительницы в нарядной одежде.

«Она может быть причастна к совершению имущественного преступления», - говорится в сообщении МВД.



Граждан, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 921 018 09 05 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.