Полиция Петрозаводска проиграла суд участникам акции памяти Бориса Немцова

Городской суд признал гражданских активистов невиновными в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Суд Петрозаводска полностью оправдал сегодня жителей карельской столицы Андрея Литвина и Владимира Малегина, которых городская полиция пыталась привлечь к административной ответственности за участие в акции памяти Бориса Немцова, состоявшейся 27 февраля на мосту через реку Лососинка. Старший инспектор Отдела исполнения административного законодательства УМВД по городу Петрозаводску Алексей Даньшин составил в отношении гражданских активистов протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью по части 2 статьи 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Однако суд не нашел вины в действиях Литвина и Малегина и прекратил их административные дела.

"Защита подвергла критике составленный протокол и попросила полицейского объяснить каждое обстоятельство, указанное в протоколе. Аналогичные вопросы интересовали и суд. После выступлений в прениях суд пришел к выводу, что составленный на Андрея Литвина протокол не несет юридической ценности. Литвин признан невиновным, дело в отношении него прекращено. После изучения мотивированного судебного постановления можно будет получить более развернутый комментарий по судебному рассмотрению дела", - заявил "Столице на Онего" по окончании судебного заседания адвокат Андрея Литвина Николай Флеганов.

Ранее городской суд Петрозаводска вернул полиции протоколы об административном правонарушении в отношении еще двоих участников акции памяти Бориса Немцова – Тамары Спектор и Андрея Оборина.

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ, после чего решили привлечь гражданских активистов к административной ответственности.