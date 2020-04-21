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Полиция Петрозаводска разберется, кто разворотил пешеходную дорожку в Соломенном и украл плитку

Новости. Происшествия
14:18, 21 Апреля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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По факту хищения более четырех десятком тротуарной плитки из Соломенского парка специалисты администрации Петрозаводска подготовили заявление в полицию, сообщается на сайте городской мэрии.

В Соломенском парке злоумышленники похитили около четырёх десятков плит, которыми вымощена пешеходная дорожка. Ущерб составил порядка четырёх тысяч рублей. По факту хищения имущества специалисты управления благоустройства и экологии Администрации подготовили заявление в МВД.

Ранее о факте вандализма сообщалось в паблике "ТОС Соломенное".

Это не первый случай порчи или кражи элементов благоустройства на общественных территориях в 2020 году, напоминают в мэрии.

В марте, полиция задержала петрозаводчанина, который неоднократно разбирал элементы ограды Пименовского моста, после чего сдавал их в металлолом. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ.

Ещё ранее, в конце февраля злоумышленники пытались похитить световые консоли на проспекте Ленина прямо во время демонтажа конструкций. Кражу предотвратили бдительные горожане совместно с сотрудниками полиции.

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Комментарии

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кир
2020-04-21 16:24:34
Как всё запущено. "У них" каждый гражданин всегда сообщит о незаконных делах, о вранье. У нас - "дай списать". :)
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