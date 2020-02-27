Двое мужчин попались на краже новогодних консолей в Петрозаводске

Инцидент произошел 27 февраля во время демонтажа конструкций, сообщили в мэрии Петрозаводска

На участке проспекта Ленина между улицами Герцена и Фридриха Энгельса двое мужчин попытались похитить новогодние световые консоли в виде снежинок.

Злоумышленники взяли две уже снятые с фонарного столба консоли и попытались скрыться. Их остановили неравнодушные горожане и представители подрядной организации.



Злоумышленников задержали.

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



Ущерб от кражи мог составить почти 25 тысяч рублей.

Ранее мужчина украл фонарь в Петрозаводске.