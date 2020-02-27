Двое мужчин попались на краже новогодних консолей в Петрозаводске

Инцидент произошел 27 февраля во время демонтажа конструкций, сообщили в мэрии Петрозаводска
На участке проспекта Ленина между улицами Герцена и Фридриха Энгельса двое мужчин попытались похитить новогодние световые консоли в виде снежинок.
Злоумышленники взяли две уже снятые с фонарного столба консоли и попытались скрыться. Их остановили неравнодушные горожане и представители подрядной организации.
Злоумышленников задержали.
Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Ущерб от кражи мог составить почти 25 тысяч рублей.
Ранее мужчина украл фонарь в Петрозаводске.
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