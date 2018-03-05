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Новости. Криминал
13:32, 05 Марта 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает алиментщицу

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Тех, кто ее видел, просят помочь.

Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска ОП №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается уроженка Прионежского района Нина Александровна Череповецкая, 1964 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ ("неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей").

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: (88142)75-50-00, 89114018356, или 02 (с мобильного -102).

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