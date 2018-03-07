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Новости. Криминал
11:32, 07 Марта 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину

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Его подозревают в серьезном нарушении Правил дорожного движения.

Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается Александр Владимирович В., 1983 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, (88142), 73-98-12, 8911401-83-56 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

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