Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

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Сотрудники полиции ведут поиск мужчины, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.
Устанавливается личность гражданина, подозреваемого в краже товаров из отдела крупного торгового центра в микрорайоне Древлянка.
Преступление было совершено в ноябре прошлого года.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, запечатленного на фотографии, полици просит сообщить по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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