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Новости. Криминал
10:30, 31 Января 2019

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

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Сотрудники полиции ведут поиск мужчины, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Устанавливается личность гражданина, подозреваемого в краже товаров из отдела крупного торгового центра в микрорайоне Древлянка.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, запечатленного на фотографии,  полици просит сообщить по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-01-31 11:51:45
Таких пруд пруди, лучше бы нашли такого, который не ворует.
кир
2019-01-31 11:34:24
Цена вопроса? Как менты поступают с деньгами, которые им отвалили на помощь в раскрытие преступлений? Не читал в открытой прессе. Здесь целый Клондайк.
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