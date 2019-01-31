Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Сотрудники полиции ведут поиск мужчины, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Устанавливается личность гражданина, подозреваемого в краже товаров из отдела крупного торгового центра в микрорайоне Древлянка.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, запечатленного на фотографии, полици просит сообщить по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.