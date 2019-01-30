Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже из магазина

Ведется розыск мужчины, подозреваемого в хищении товаров из магазина на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, подозреваемого в хищении товаров из магазина в микрорайоне Древлянка. Преступление было совершено в декабре прошлого года

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, запечатленного на видеозаписи, полиция просит сообщить по телефону: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.