Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники уголовного розыска собирают информацию о молодом человеке, подозреваемом в краже.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 по Петрозаводску разыскивают Мануйлов Михаил Алексеевич 2000 года рождения.
Молодой человек скрывается от органов следствия. Его подозревают в краже.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание