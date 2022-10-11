Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники уголовного розыска собирают информацию о молодом человеке, подозреваемом в краже.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 по Петрозаводску разыскивают Мануйлов Михаил Алексеевич 2000 года рождения.

Молодой человек скрывается от органов следствия. Его подозревают в краже.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154.