Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Полиция устанавливает личность мужчины, которого запечатлела камера видеонаблюдения.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, которого запечатлела камера видеонаблюдения. Гражданина подозревают в краже денег с банковской карты.
Всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонам: 8 911 401 00 07; 8 981 405 59 96 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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