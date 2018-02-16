Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчина скрылся от органов дознания.

Как сообщили в МВД Карелии, отдел уголовного розыска по Петрозаводску разыскивает Кожина Альберта Николаевича, который скрылся от органов дознания. Разыскиваемый гражданин подозревается в совершении кражи.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщать по телефонам: (8-8142) 73-91-54, (8911)415-25-87. Конфиденциальность гарантируется.