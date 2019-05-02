Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в преступлении молодого человека

Петрозаводчанин, изображенный на фото, может быть причастен к мошенничеству, сообщили МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер №1 УМВД России по Петрозаводска устанавливают местонахождение человека, запечатленного на фотографии. Предварительно, он может быть причастен к совершению мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.

Всех, кому что-либо известно о мужчине, изображенном на фото и его местонахождении, просят сообщить значимые сведения по телефонам: +7911-402-94-84, +7911-409-00-17.

Конфиденциальность гарантируется.