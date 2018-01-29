Полиция Петрозаводска разыскивает ранее судимых мужчин

По теме
Загрузка...
Граждан просят помочь информацией.
Разыскивается ранее судимый Дмитрий Владимирович Кузьменок 1988 года рождения. Подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ
Разыскивается ранее судимый Уваров Роман Сергеевич 1979 года рождения. Также подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
Конфиденциальность гарантируется.Полиция просит граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемых, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: (8142) 739-154, 739-170, 8 (921) 220-50-12.
По теме
Выбор читателей
26.01.2018, 09:17
23.01.2018, 10:24
26.01.2018, 23:30
26.01.2018, 10:18
28.01.2018, 11:19
26.01.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:38
Обществоведение
В Минстрое Карелия поблагодарили заместителя главного инженера АО "ПКС-Водоканал" Юрия Бобкова за стабильную, эффективную работу.
Сегодня 09:18
24.01.2018 16:45
23.01.2018 09:49
22.01.2018 16:19
Чтиво
Сегодня 13:18
Личное мнение
Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы, если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
26.01.2018 09:17
23.01.2018 13:50
Медиа
Сегодня 11:22
Комментарии