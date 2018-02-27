Полиция Петрозаводска разыскивает уроженца Ленобласти

Мужчину подозревают в совершении грабежа.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ, Устинова Руслана Александровича, 1988 года рождения, уроженца Ленинградской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, (8911)401-83-56 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.