16:27, 18 Августа 2019
Полиция Петрозаводска установила личности женщин, подозреваемых в краже денег из магазина
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Установлены личности двоих женщин, возможно, причастных к хищению, произошедшему в одном из сетевых магазинов Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.
Полиция благодарит всех за помощь. Ранее в СМИ была опубликована информация о розыске двух женщин, подозреваемых в хищении денег. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наружного наблюдения в магазине.
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