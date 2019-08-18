Полиция Петрозаводска установила личности женщин, подозреваемых в краже денег из магазина

Установлены личности двоих женщин, возможно, причастных к хищению, произошедшему в одном из сетевых магазинов Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Полиция благодарит всех за помощь. Ранее в СМИ была опубликована информация о розыске двух женщин, подозреваемых в хищении денег. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наружного наблюдения в магазине.