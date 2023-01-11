Полиция Петрозаводска заподозрила мужчину в тайном хищении и объявила в розыск (ВИДЕО)

Подозреваемого в тайном хищении имущества ищут в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. По словам стражей порядка, он может быть причастен к тайному хищению имущества.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48.

Конфиденциальность гарантируется.