Полиция подсчитала число штрафов за нарушения коронавирусных ограничений в Петрозаводске

Сотрудники полиции Петрозаводска в ноябре составили 514 протоколов об административных нарушениях, связанных с неисполнением распоряжения главы республики о коронавирусных ограничениях.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов.

По его словам, 514 протоколов были составлены против нарушителей масочного режима и 6 протоколов — за нарушения при использовании QR-кодов.