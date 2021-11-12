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Полиция подсчитала число штрафов за нарушения коронавирусных ограничений в Петрозаводске

Новости. Общество
11:25, 06 Декабря 2021
фото: © Андрей Никеричев / АГН Москва

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Сотрудники полиции Петрозаводска в ноябре составили 514 протоколов об административных нарушениях, связанных с неисполнением распоряжения главы республики о коронавирусных ограничениях.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов.

По его словам, 514 протоколов были составлены против нарушителей масочного режима и 6 протоколов — за нарушения при использовании QR-кодов.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-06 12:37:56
Хорошо, что заборы успели настроить, теперь бестолочи не шастают через улицы, где попало. Они, людишки, хотят, чтобы начальники работали вместо них, ходили на субботники. Когда увидят , то пальцем показывают и хохочут. А ну их, - сказал кот. По их спинам давно кнут не ходил.
Изя
2021-12-06 12:25:33
Нашли чему радоваться . Столько безвинных людей загасили разуверили в государстве ))(
0ff
2021-12-06 11:57:25
Мало. Хде исправ работы для антиваксеров ?
nae
2021-12-06 11:49:36
Мишустин выше по иерархии, чем глава Карелии, поэтому на него ограничения не распространяются.
Leopol'd
2021-12-06 11:45:43
А где протокол на г-на Мишустина, что демонстративно игнорировал гениальные ограничения, при визите в Карелию?
Hовый
2021-12-06 12:03:01
Leopol'd, сашка, ты так и не избавился от школьной привычки ябедничать, а позже с возрастом стучать
Гость
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